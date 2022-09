Evolène (VS): Un feu de forêt ravage plus de deux hectares

Évolène (VS) : Un feu de forêt ravage plus de deux hectares

Un important incendie s’est déclaré non loin des Haudères. Après plusieurs heures de lutte acharnée, les pompiers sont parvenus à le contenir, avant que les flammes n’atteignent les habitations.

Police cantonale VS

Une quarantaine de pompiers et deux hélicoptères sont intervenus pour maîtriser l’incendie.

Le sentiment est que le pire a pu être évité. Mercredi, un peu après 14h, un important incendie de forêt s’est déclaré dans le secteur des Haudères, vers la route de Ferpècle, sur la commune d’Évolène. «C’est d’abord de la broussaille qui a pris feu et ça s’est ensuite propagé à la végétation environnante. La priorité était de protéger les habitations qui se trouvaient en amont et les pompiers y sont parvenus. Mais c’est environ deux hectares et demi de sous-bois qui sont partis en fumée», détaille Stève Léger, porte-parole de la police cantonale valaisanne.