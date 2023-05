Collonge-Bellerive: Un feu de garage visible jusqu’à Coppet

La centrale 118 a reçu plus de 30 appels ce lundi aux alentours de 17 heures: un atelier-garage jouxtant une villa flambait à Collonge-Bellerive, sur la rive gauche du Léman, et sous l’effet de la bise la fumée était visible jusqu’à Coppet, dans le canton de Vaud. Le Service d’incendie et de secours (SIS) est intervenu à 17 h 04 dans cette propriété privée située tout près de la plage de la Savonnière. Le local de 30 m² a été entièrement détruit, mais les sapeurs sont parvenus à éviter toute propagation du sinistre aux habitations voisines. Les flammes ont été maîtrisées à 17 h 49 à l’aide de trois lances à eau. Quinze pompiers professionnels et cinq volontaires ont été engagés. Aucun blessé ni aucune intoxication ne sont à déplorer.