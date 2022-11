Genève : Un feu de salle de bains rapidement éteint à Lancy

Les pompiers sont intervenus ce mardi en fin de matinée au Petit-Lancy, au numéro 27 de l’avenue Louis-Bertrand. Un incendie s’était déclaré dans la salle de bains d’un appartement situé dans un immeuble de cinq étages. Le Service d’incendie et de secours (SIS) a été alerté à 11h38. A 11h43, quatre véhicules et quinze sapeurs se trouvaient sur place. La porte de la pièce sinistrée étant fermée, une grande quantité de fumée s’échappait par la fenêtre et remontait le long de la façade. Le feu a vite été maîtrisé avec une lance. Le locataire était absent des lieux. Aucun blessé n’est à déplorer et aucune évacuation n’a été nécessaire.