Canton de Saint-Gall: Une toiture en feu mobilise les pompiers à Wil

Un incendie s’est déclaré mardi vers 17h30 à Wil (SG). Les secours appelés sur place ont vu de la fumée et des flammes s’échapper du toit de la maison. Deux personnes qui se trouvaient dans la villa au moment du début de l’incendie ont été alertées par des voisins et ont pu sortir indemnes. Les travaux d’extinction se sont avérés laborieux, comme l’indique la police cantonale de Saint-Gall. Les pompiers ont dû ôter de nombreuses tuiles pour pouvoir éteindre l’incendie à l’intérieur de la structure du toit. Selon les premières estimations, les dégâts matériels devraient avoisiner les 100’000 francs. Une installation photovoltaïque était montée sur le toit de la maison. On ne sait pas encore si cette installation est liée à l’incendie.