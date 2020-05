Genève

Un feu de toiture mobilise les pompiers

Le SIS a dépêché d’importants moyens à la rue des Alpes, ce mardi, pour un dégagement de fumée en haut d’un immeuble. Il a fallu éviter que le sinistre se propage en raison du vent.

Cortège de sirènes, en début d’après-midi, en bas de la rue des Alpes, sur la rive droite. Le Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) a été alerté à 13h08 à cause d’un gros dégagement de fumée en haut d’un bâtiment sis au numéro 9. L’incendie a débuté dans une zone de bureaux en travaux, indique le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du SIS.

Les pompiers ont dépêché d’importants moyens: neuf véhicules et 30 sapeurs professionnels, ainsi que trois véhicules et 10 pompiers volontaires de la Ville. Il a notamment fallu stopper la propagation du feu entre la couverture en cuivre du toit et le faux plafond. Une tâche rendue d’autant plus ardue que la forte bise qui soufflait mardi sur la petite Rade soutenait l’incendie, détaille Nicolas Millot. «Il fallait éviter que le sinistre se propage des deux côtés de l’immeuble.» L’incendie était sous contrôle à 15h39, précise l’officier. Des efforts particuliers ont été menés pour éviter les dégâts d’eau dans le reste du bâtiment. Aucun blessé n’est à déplorer.