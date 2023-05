Un feu éclate dans une déchetterie de la Sogetri, à la Praille  

Dix-sept pompiers professionnels et cinq volontaires ont été engagés.

Un incendie s’est déclaré à l’aube ce dimanche matin dans l’entreprise Sogetri, active dans le recyclage de déchets à la route des Jeunes, juste en face du Stade de Genève. Le Service d’incendie et de secours (SIS), alerté par deux appels au 118, est intervenu à 6h21. Le feu, qui dégageait passablement de fumée, se développait dans une travée contenant des déchets ménagers industriels emballés dans des sacs poubelles. «Nous avons réussi à le contenir sa travée initiale», isolée des autres par des blocs de béton, explique le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du SIS. Heureusement, car du bois était entreposé dans la travée située juste à côté.

Le sinistre a été maîtrisé à 7h55 à l’aide de deux lances canons et de trois lances à eau. Le SIS a engagé dix-sept pompiers professionnels et cinq véhicules, dont une ambulance. Cinq pompiers volontaires et un engin de la commune de Lancy sont venus leur prêter main-forte. Une machine de chantier de la Sogetri a été utilisée pour démonter le tas de poubelles, afin de s’assurer que l’incendie ne reparte pas. Personne n’a été ni intoxiqué, ni blessé.