États-Unis

Un feu ravage des hectares de forêt

Un incendie s’est déclaré sur la côte au nord de Los Angeles, lundi. Les pompiers sont à pied d’œuvre.

De nombreux habitants de la région ont dû évacuer leurs maisons et l’autoroute toute proche a dû être fermée. L’incendie avait déjà ravagé une centaine d’hectares lundi soir, mais n’était pas encore entièrement sous contrôle. Les résidents ont néanmoins pu rejoindre leurs logements et l’autoroute a pu rouvrir partiellement. Aucun blessé n’est à déplorer.



Environ 200 sapeurs-pompiers luttent actuellement contre l’incendie, qui n’était pas encore complètement éteint mardi matin.



Les causes du feu restent pour l’heure inconnues. Au moment où l’incendie s’est déclaré, les températures dans la région étaient les plus basses depuis les années 1970, mais le vent soufflant en rafale a attisé les flammes.