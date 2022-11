Payerne (VD) : Un feu s’est déclaré au Gymnase, 1100 enseignants et élèves évacués

Quelque 1100 élèves et enseignants présents sur le site ont été évacués, vendredi après-midi.

Vendredi, vers 14h, un incendie s’est déclaré dans le Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) à Payerne (VD). «Par mesure de sécurité et en raison d’un fort dégagement de fumée, quelque 1100 élèves et enseignants ont été évacués, indique la police vaudoise dans un communiqué. Si les pompiers ont rapidement maîtrisé le sinistre, une dizaine de personnes ont été incommodées par les fumées. Elles ont reçu des soins sur place et ont pu regagner leur domicile.»