Pour la troisième année consécutive, la Suisse a connu un février très doux, constate MétéoSuisse. Pour les régions du Nord des Alpes se situant au-dessus de 1000 mètres, c’est même le quatrième février le plus chaud depuis le début des mesures en 1864. Et le deuxième le plus chaud qu’aient connu Château-d’Œx (VD) et Grächen (VS).

Entre le 10 et le 15 février, c’est pourtant une vague de froid qui a touché le pays, Sur le Plateau, les températures minimales sont descendues jusqu’à -15 °C. Les valeurs minimales les plus basses ont été enregistrées à Samedan (GR) avec -30,5 °C. Au Sud des Alpes, la température la plus basse a été mesurée à Poschiavo (TI) avec -17,3 °C. Mais ce ne sont pas des valeurs exceptionnelles pour un mois de février.

Du coup, le changement a été brutal puisque, du 15 au 18 février, la Suisse s’est retrouvée sous l’influence d’un courant doux venant du sud-ouest. Avec des températures maximales de 12 à 14 °C, jusqu’à 15 °C le 18 février en Suisse orientale sous l’influence du foehn et même jusqu’à 16,5 °C à Delémont (JU). Puis c’est devenu carrément printanier à partir du 19 février.

Records à la chaîne

Le 21 février, Glaris a mesuré sa température la plus élevée pour un mois de février avec 19,4 °C. Le 22 février, de nouveaux records ont été mesurés à Saint-Gall (18 °C), Meiringen (BE) avec 18,5 °C et au Hörnli (ZH) avec 15,8 °C. La Suisse romande allait également battre des records, avec le 24 février 19,6 °C à Fahy (JU) (comme le 25 février 1990), 16,1 °C à La Brévine (NE) et 14,4 °C au Chaumont (NE). Le 25 février, d’autres records ont été mesurés avec 16,8 °C à La Chaux-de-Fonds (NE) ou 11,9 °C au Moléson (FR). La Brévine, avec 16,2 °C, a battu son record qui avait été établi la veille.