Suisse romande - Un fidèle inonde la Suisse avec ses croix de Bethléem

«Saint Joseph et sainte Thérèse sont avec nous!» Daniel Pittet affirme la chose sur le ton de l’évidence. On serait tenté de le croire, car ce simple «catho» de Rossens (FR) a écoulé 100’000 croix en olivier partout en Suisse en à peine trois mois. Et ce en jeûnant chaque soir, tout comme son épouse, pour financer leurs envois postaux. Les dons ainsi générés sont reversés aux artisans chrétiens de Bethléem à qui ont été commandés ces objets.