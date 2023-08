Hawaï: Un figuier centenaire, miraculeusement rescapé du feu

Depuis trois jours, Anthony Garcia balaie sans relâche au milieu des cendres. Sur la petite place de Lahaina où, habituellement, les touristes se pressent, il entasse des branches noircies et des cadavres d’animaux tués par les flammes. «C’est difficile à encaisser», confie cet homme de 80 ans, en observant les ruines de cette ville hawaïenne qui lui a apporté «tant de joie».

Originaire de Californie, il était venu à Lahaina pour un week-end, en 1993, et n’est finalement jamais reparti. Il a désormais tout perdu. Employé d’un immeuble résidentiel sur l’île, Anthony Garcia loue un appartement près d’une rue touristique, connue pour ses bars, ses restaurants et ses magasins de bibelots.

De tout cela, il ne reste rien. Les flammes, qui ont tué au moins 80 personnes, ont avalé guitares, documents, partitions de musique et souvenirs. «Ça a tout pris, tout! Ça me brise le cœur!» Pour tenter d’oublier son chagrin et sa colère, Anthony Garcia nettoie donc les débris. À côté de lui se dresse un immense figuier des banians, emblématique de la ville, qui semble miraculeusement rescapé du feu.