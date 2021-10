Box-office : Un film chinois plus fort que Bond et Venom réunis

«Battle at Lake Changjin» est entré dans le top 10 mondial du box-office de l’année 2021, laissant 007 et le héros de Marvel loin derrière.

On l’a dit: «Mourir peut attendre», le dernier film de la saga James Bond en date, et le dernier avec Daniel Craig dans le rôle principal, a fait carton plein avant même sa sortie en France et aux États-Unis, avec 119 millions de dollars dans son tiroir-caisse. Quant à «Venom, Let There Be Carnage», la suite des aventures du superhéros de Marvel habité par un symbiote, il a engrangé plus de 90 millions de dollars en Amérique du Nord (il sortira en Suisse romande le 20 octobre).

La bande-annonce de «Venom, Let There Be Carnage»:

Mais les deux films font pâle figure en comparaison de «Battle at Lake Changjin» et ses 234 millions de dollars, explique Variety. Ce film ne figurait pas dans votre liste des titres capables de faire un carton au box-office? Normal: ce blockbuster (200 millions de dollars de budget) nous vient directement de Chine (et devrait y rester, une distribution à l’international n’étant pas prévue pour l’instant).

Coréalisé par Chen Kaige («Adieu ma concubine»), Tsui Hark («Detective Dee») et Dante Lam («Snipers, tireurs d’élite»), «Battle at Lake Changjin» entre donc dans le top 10 mondial de l’année, à la 9e place entre «Sans un bruit 2» (297 millions) et «Cruella» (233 millions).

Ce film patriotique (voir bande-annonce plus haut), qui raconte comment les Chinois ont aidé les Coréens à combattre les Américains en 1950, durant la Guerre de Corée, est sorti dans le cadre du 100e anniversaire du Parti communiste chinois.

Mais attention, James Bond n’a pas dit son dernier mot: il sortira dans les salles de l’Empire du Milieu le 29 octobre 2021.

La bande-annonce de «Mourir peut attendre»: