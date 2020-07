Cinéma

Un film d’action à l’agenda de Brad Pitt

L’acteur tiendra le rôle principal du prochain long métrage de David Leitch, le réalisateur d’«Atomic Blonde».

Brad Pitt dans «Once Upon a Time… in Hollywood».

Si 2019 a vu la sortie de deux films avec Brad Pitt («Once Upon a Time… in Hollywood», qui lui a valu un Oscar, et «Ad Astra»), 2020 sera une année sans lui. La faute au coronavirus, évidemment, dont la pandémie a stoppé les tournages. Le comédien de 56 ans devrait cependant vite réapparaître sur les écrans en 2021. Et dans un registre musclé!