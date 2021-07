Festival de Cannes : Un film égyptien remporte le prix de la Semaine de la critique

Le premier film du réalisateur égyptien Omar El Zohairi, «Feathers», a été récompensé à Cannes mercredi.

Dans le film, une femme «dévouée corps et âge à son mari et à ses enfants» doit tout à coup assumer «le rôle de cheffe de la famille», après qu’un magicien a transformé accidentellement son mari en poule, lors de l’anniversaire de leur fils de quatre ans. «Luttant pour sa survie et celle de ses enfants, elle devient peu à peu une femme indépendante et forte», selon le synopsis du film.