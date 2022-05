Lyna Khoudri s'épanouit dans le cinéma

Après «The French Dispatch» l'an passé, Lyna Khoudri était de retour au Festival de Cannes pour deux films. «Nos Frangins», de Rachid Bouchareb, qui raconte les histoires de deux jeunes hommes tués par des policiers, en 1986. Et puis «Novembre», de Cédric Jimenez, où elle joue face à Jean Dujardin et Anaïs Demoustier. Ce thriller revient sur la traque des terroristes après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris.

«Un film, c'est une manière de montrer et de regarder les choses en face, et d'ouvrir le débat», nous a confié la jeune actrice en interview. Et de poursuivre: «Ce sont des sujets importants, parce que ce sont des problèmes que l'on rencontre encore aujourd'hui, face auxquels on n'a pas de solution.»

Des films «importants pour notre monde»

Bientôt à l’affiche des «Trois mousquetaires»

Révélée dans «Papicha», Lyna Khoudri a aussi été vue dans «Hors Normes», «Gagarine», «Haute couture», et sera bientôt à l’affiche des «Trois mousquetaires» avec Pio Marmai, François Civil, Romain Duris, Vincent Cassel et Eva Green. Elle jouera le rôle de Constance, une des servantes de la Reine qui va vivre une histoire d'amour avec d'Artagnan. «Le tournage s'est hyper bien passé. On a eu la chance d'avoir une équipe extraordinaire et des acteurs aussi géniaux les uns que les autres. Bref, une équipe de tournage super et un réalisateur comme on aime.»