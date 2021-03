Canton de Saint-Gall : Un fils chasse sa mère du restaurant familial

Margrith Röthlin, tenancière d’un restaurant, prétend avoir été mise dehors par son propre sang en 2019. Son fils, propriétaire de l'établissement, l'aurait fermé et aurait retiré le droit d’exercer à sa mère du jour au lendemain.

Du grabuge dans les locaux sous l’appartement

Suite à ces déconvenues, Margrith Röthlin r este persuadée que son « fils et sa famille veulent me virer du jour au lendemain ». Elle espère que tout se passe ra le plus normalement possible jusqu’à sa sortie de l’appartement en mai 2021.