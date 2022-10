Harcèlement sexuel : Un fils du coiffeur Jacques Dessange inculpé par la justice française

Le cadet du coiffeur français est accusé, par une ancienne employée, d’appels téléphoniques malveillants, de violences volontaires ou de harcèlement sexuel. Et ce jusqu’à son départ du groupe.

Lors d’une audition, Jacques Dessange avait asséné que «le côté dragueur de Benjamin, on ne peut pas le lui reprocher, mais le problème, c’est qu’il vire les femmes qui ne veulent pas».

L’affaire a commencé quand une ancienne employée du groupe Dessange a porté plainte contre l’héritier du coiffeur des stars, une première fois en 2014, puis en 2015. Cette femme l’accusait d’appels téléphoniques malveillants, de violences volontaires et de harcèlement sexuel, racontant qu’à partir de 2011, celui qui était devenu président de Dessange international avait adopté «une attitude déplacée» à son égard et lui avait envoyé une multitude de SMS à caractère sexuel. Et ce pendant deux ans, jusqu’à ce qu’elle quitte le groupe.