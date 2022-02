France : Un fils unique abat sa mère nonagénaire en fin de vie

Un quinquagénaire français a été interpellé pour avoir tué sa mère âgée et malade. Il affirme qu’elle lui a demandé d’en finir.

Alain C. a été mis en examen et écroué pour «meurtre d’un ascendant», le 7 février dernier, après avoir tué à coups de revolver sa mère, en pleine déchéance physique, après un infarctus et une fracture de la hanche. Selon lui, cette vieille dame de 95 ans voulait en finir et lui-même ne parvenait plus à assumer «seul» sa prise en charge à domicile. Jeudi, la chambre de l’instruction de Grenoble a rejeté sa demande de remise en liberté.