Santé : Un filtre solaire accusé de devenir cancérogène avec le temps

L’octocrylène, présent dans de nombreuses crèmes solaires et anti-âge, se dégrade avec le vieillissement du produit, alerte une étude publiée lundi.

Selon une étude franco-américaine publiée lundi, l’octocrylène, un filtre de protection solaire présent dans les crèmes solaires et anti-âge, se dégrade avec le temps en benzophénone, composé soupçonné d’être cancérogène.

Un filtre de protection solaire fréquemment présent dans les crèmes solaires et anti-âge se dégrade en un composé «perturbateur» hormonal et soupçonné d’être cancérogène, selon des chercheurs qui appellent à le bannir des produits de soins personnels.

L’ingrédient, l’octocrylène, que l’on retrouve dans de nombreux cosmétiques (crèmes hydratantes, autobronzantes, shampooings, etc.), se transforme en benzophénone, qui s’accumule rapidement avec le vieillissement du produit, montre une équipe franco-américaine.

Pour arriver à ce résultat, les scientifiques ont analysé une quinzaine de crèmes solaires et anti-âge achetées en France et aux États-Unis. Leurs travaux paraissent lundi dans une revue spécialisée de la Société américaine de chimie, «Chemical Research in Toxicology».