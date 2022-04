body positive - Un filtre TikTok pour célébrer la beauté naturelle

Le nouveau filtre qui fait fureur sur TikTok? Celui qui ne modifie pas l’apparence des internautes! En effet, de nombreuses vidéos montrent des internautes très apprêtés – smokey eye, bronzé et fard à joues – qui, ensuite, retirent tout artifice afin de révéler leur visage au naturel. En rejetant ces filtres déformants, on célèbre la beauté naturelle et cela booste l’estime de soi.