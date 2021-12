E-sport : Un final somptueux pour clore la Coupe du monde de «Civilization 6»

Le titre de champion du monde du jeu de stratégie de Firaxis a été décerné ce week-end, à l’issue d’un match de haut niveau commenté par les streamers Zerator et Lege.

C’était un engagement pris lors du dernier ZEvent, événement caritatif organisé par le populaire Ze­rator. Ce dernier devait commenter la finale de la Coupe du monde de «Civilization 6» (la CWC) avec un autre streamer, Lege. Le duo n’a pas compté ses heures pour faire vivre l’affrontement épique entre l’équipe internationale Zone of Control et les Français d’Ulysse (à laquelle appartient Lege).

Qualifié via le Winners’ Bracket, ZoC avait l’avantage de débuter cette finale en Bo5 à 1-0, puis a mené 2-0 grâce à une victoire rapide, samedi. Ulysse s’est très bien repris lors de la deuxième partie, qui a atteint le late game avec des armements nucléaires et la course à la conquête spatiale. Mais ZoC s’est montré trop fort dimanche en pliant la finale sur le score de 3-1. Cet affrontement a permis de faire découvrir à une large audience les différentes manières de s’imposer sur ce jeu, entre les stratégies d’early, de mid ou de late game.