Sion – Un flirt qui vire à l’agression: l’accusé nie tout, malgré des traces d’ADN

Les faits qui lui sont reprochés remontent au printemps 2019. Dans un bar de Sion, l’homme avait flirté avec sa victime, une Valaisanne de 44 ans qui se trouvait là en compagnie de connaissances. En fin de soirée, le prévenu aurait ensuite entraîné sa victime, alcoolisée, dans la rue et l’aurait poussée dans le hall d’un immeuble proche du bar. Là, selon l’acte d’accusation, il aurait d’abord caressé la femme avant de faire usage de la force pour lui imposer des pénétrations avec son doigt et un objet.

Des images vidéo n’ont pas été visionnées

Des traces d’ADN du Portugais ont été retrouvées sur les sous-vêtements de la plaignante, mais pas sur son corps, et la surveillance vidéo du bar confirme le flirt entre eux. Des preuves insuffisantes aux yeux de l’avocat de l’accusé, qui a plaidé l’acquittement. Selon Me Sébastien Fanti, les investigations ne sont pas allées assez loin. Il a remis en cause deux points: l’absence d’expertise scientifiques des traces ADN retrouvées et le non-visionnage par les enquêteurs des images de trois caméras de surveillance situées à quelques mètres du bar, ce qui aurait permis de confirmer ou d’infirmer la version de la victime.