Pétrole : Un fonds activiste investit dans Shell pour scinder l'entreprise

Un investisseur activiste a investi plusieurs centaines de millions de dollars dans le géant pétrolier Shell et appelle à sa scission en raison de sa stratégie jugée incohérente.

La stratégie du groupe pétrolier Shell est devenue «incohérente et contradictoire», estime l'investisseur activiste Daniel Loeb. Via sa société Third Point, il aurait investi selon le «Financial Times» près de 750 millions de dollars dans le groupe énergétique qui vaut 190 milliards en Bourse, et il appelle à la scission de la société en plusieurs entreprises. Car selon lui, le pétrolier a «trop d'actionnaires le poussant dans trop de directions. Certains actionnaires veulent que Shell investisse massivement dans les énergies renouvelables. D'autres veulent que le groupe donne la priorité au retour sur capital et profite de ses activités historiques d'exploitation de pétrole et de gaz», explique-t-il dans une lettre envoyée mercredi aux investisseurs et consultée par l'AFP.