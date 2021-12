Zoug : Un fonds exige que Glencore sorte du charbon

Des investisseurs snoberaient le géant zougois des matières premières, en raison de ses activités dans le charbon thermique, très polluant, affirme le fonds activiste Bluebell Capital.

Le fonds activiste Bluebell Capital demande au géant suisse Glencore de se séparer du charbon thermique, affirmant que de nombreux investisseurs ne peuvent plus investir dans l'entreprise, en raison de cette présence dans ce qui n'est plus une «matière première d'avenir», a-t-il indiqué mardi. Dans une lettre adressée aux dirigeants du géant des matières premières, consultée par l'AFP, ce fonds basé à Londres juge que le groupe dispose de nombreuses matières premières qui ont un rôle à jouer dans la transition énergétique, citant notamment le cuivre, le cobalt ou le zinc.

Viser une «gestion responsable»

Pression sur le charbon

La pression sur les institutions financières concernant le charbon s'est accrue, a souligné Giuseppe Bivona, partenaire chez Bluebell Capital, lors d'un entretien avec l'AFP. «Les banques coupent les prêts et les investisseurs ne veulent pas être exposés au charbon», a-t-il valoir, ce qui affecte les valorisations des entreprises actives dans le charbon mais aussi leur accès futur à des sources de financement, a-t-il argumenté. Contacté par l'AFP, le groupe zougois a dit «régulièrement» engager un dialogue avec ses investisseurs et s'est dit «confiant sur son modèle d'affaires, affirmant qu'il a une place unique pour produire, recycler et commercialiser» les matériaux nécessaires pour «décarboner l'énergie» tout en réduisant ses propres émissions.