Pédocriminalité : Un fonds pour les victimes de prêtres a recueilli 20 millions d’euros

Mardi, le fonds recueillant les contributions des évêques et diocèses, prévu notamment pour accompagner les victimes de pédocriminalité dans l’Église, a révélé les montants qu’il possède déjà.

«C’est le premier acte. L’Église est au rendez-vous de ce qu’elle a annoncé», a affirmé Gilles Vermot-Desroches, président du Fonds de secours et de lutte contre les abus sur mineurs (Selam), précisant que sur cette somme, une première enveloppe de «5 millions d’euros» serait affectée à l’«accompagnement financier» des victimes et une autre d’«un million» à des «démarches de prévention et de mémoire».

L’Église reconnaît sa responsabilité

Depuis, les diocèses ont fait l’inventaire de leurs ressources disponibles (réserves, vente d’un logement appartenant à un évêque, legs, etc.) et ont peu à peu annoncé le montant de leur contribution. «La décision des évêques de doter le Selam de 20 millions a été tenue, et ce en deux mois», s’est félicité Gilles Vermot-Desroches. Parmi les contributeurs, «après la CEF, une écrasante majorité des évêques ont donné à titre personnel, chacun en fonction de ses moyens» et une «écrasante majorité des diocèses» a donné, a-t-il précisé.