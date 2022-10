Un fonds pour l’hébergement d’urgence des sans-abri à Genève

Genève : Un fonds pour l’hébergement d’urgence des sans-abri

Hausse du pot commun

Par ailleurs, la modification législative veut aussi renforcer la péréquation entre les communes, avec un pot commun qui passerait de 40 à 70 millions par an, au moyen d’une hausse de 2 à 3,5% sur trois ans du prélèvement sur les revenus fiscaux. Ce surplus permettrait de soutenir les communes les moins favorisées financièrement. Celles qui sont les plus dotées «contribueront davantage, et les moins dotées recevront plus», a résumé le conseiller d’Etat Thierry Apothéloz, chargé de la Cohésion sociale, dans les colonnes de la «Tribune de Genève» jeudi. Enfin, le texte prévoit une hausse du fonds intercommunal, qui passerait de 23 à 30 millions de francs.