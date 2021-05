Athlétisme - Un footballeur américain veut courir le 100m des JO

DK Metcalf veut ainsi s’inscrire aux «USATF Golden Games and Distance Open» qui ont lieu ce week-end et qui ouvrent les portes des «Trials» américains. Le passage obligé pour espérer représenter les USA aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Seize athlètes seront en lice et tous ceux qui descendront en dessous d’un chrono de 10''05 obtiendront le sésame pour les courses qualificatives. Metcalf, lui, espère descendre sous les 10''20, être repêché et marquer les esprits. Pas de doute qu’il le fera, lui qui mesure 1m93 et pèse 104 kg!