Sport – Un footballeur et un hockeyeur décèdent d’un traumatisme crânien

Si loin de la magie de Noël, un double drame sportif. Samedi 25 décembre, le football algérien est entré en deuil. Joueur de 30 ans, membre du MC Saïda qui affrontait l’ASM Oran ce week-end, Sofiane Loukar s’est retrouvé victime d’un violent choc à la tête lors d’un contact aérien. Anodin à première vue, aux conséquences terribles quelques minutes plus tard.

Après être sorti un instant du terrain et avoir reçu les premiers soins, Sofiane Loukar a fait son retour sur la pelouse. Une poignée de minutes plus tard, il s’effondrait. Le diagnostic était sans appel. Le choc aurait engendré un traumatisme crânien, son effondrement, lui, était dû à une crise cardiaque. «Nous avons tout de suite vérifié son dossier au niveau de la Ligue et il n’a aucune contre-indication pour pratiquer le football de haut niveau. Son dossier était parfait», a expliqué sur la Chaîne 3 le président de la Ligue nationale de football amateur Ali Malek.