Contestation : Un footballeur et un militant libérés sous caution en Iran

Le footballeur Voria Ghafouri et le défenseur de la liberté d’expression Hossein Ronaghi ont été libérés sous caution samedi par les autorités iraniennes.

Les autorités iraniennes ont libéré sous caution samedi un ancien footballeur international kurde et un défenseur de la liberté d’expression, qui avaient été arrêtés pour avoir soutenu les manifestations secouant l’Iran depuis plus de deux mois.

Il s’agit de Voria Ghafouri, 35 ans, 28 fois sélectionné pour l’Iran jusqu’en 2019, selon l’agence de presse iranienne Fars et de Hossein Ronaghi, un collaborateur de plusieurs journaux étrangers, notamment le «Wall Street Journal», d’après son frère. Le premier avait été arrêté jeudi après avoir été accusé de «propagande» contre l’État, et le second le 24 septembre après avoir dénoncé la répression meurtrière des manifestations en Iran.