Paris: Un forain meurt percuté par le wagon d’un grand huit

Paris (F) : Un forain meurt percuté par le wagon d’un grand huit

Un travailleur de 40 ans a perdu la vie sur des montagnes russes de la Foire du Trône, dans la nuit de vendredi à samedi. Une rixe a éclaté par la suite.

«Une enquête a été ouverte du chef d’homicide involontaire et travail dissimulé», a indiqué le parquet de Paris. Selon «Le Parisien», une rixe a éclaté en pleine confusion. Des jeunes qui passaient la soirée sur les lieux se sont en effet mis à filmer la scène et à ricaner, ce qui a provoqué la colère des forains et déclenché une bagarre générale.