France : Un forcené se rend après un échange de coups de feu avec la police

Armé d’un fusil de chasse, un homme de 45 ans a tiré sur des gendarmes, samedi soir dans le Cantal. Ces derniers ont riposté et blessé le forcené, qui s’est livré aux forces de l’ordre.

Selon le journal auvergnat, cet homme de 45 ans s’était retranché à son domicile de Lanobre, dans le nord du département, et était armé d’un fusil de chasse.

Il voulait «faire la Une»

«Il a été blessé mais on ne le savait pas car il s’était renfermé chez lui. On l’a découvert après», a précisé à l’AFP la gendarmerie. Touché à un bras et une jambe, il a été hospitalisé.