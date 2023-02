Coupe Davis: Un formidable Marc-Andrea Hüsler relance la Suisse

Extraordinaire Marc-Andrea Hüsler! Le Zurichois a choisi le meilleur moment pour signer le plus bel exploit de sa carrière. Sa victoire autoritaire contre Alexander Zverev - ancien No 2 mondial et double vainqueur du Masters - relance en effet complètement l’équipe de Suisse de Coupe Davis à Trier (6-2 7-6). D’un calme olympien, «Mac» a une nouvelle fois prouvé qu’il faisait partie des joueurs les plus dangereux du monde en indoor. À l’équipe de Suisse d’en profiter pour remporter le point décisif et s’offrir une place en phase finale mi-septembre.

Hüsler a dicté le tempo

Or le scénario à sens unique de la première manche ne fit que confirmer cette impression initiale. Meilleur en retour, beaucoup plus entreprenant vers l’avant, Marc-Andrea Hüsler dictait le tempo de la partie (6-2). Et de l’autre côté du filet, Sascha Zverev étalait son regard triste et ses deuxièmes balles des mauvais jours. Si bien que lorsque «Mac» décocha deux passings en bout de course pour s’offrir le break et le droit servir pour le match (5-4), plus rien ne semblait devoir lui arriver.