Europe : Un mort après un fort séisme dans le sud de la Bosnie

Un séisme de magnitude 5,7 s’est produit vendredi soir au sud de la Bosnie, faisant au moins un mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels.

Un fort tremblement de terre de magnitude 5,7, selon le service sismologique américain (USGS), a secoué vendredi soir le sud de la Bosnie, faisant un mort, plusieurs blessés et des dégâts matériels, ont rapporté des médias locaux.

Des dégâts matériels, notamment des fissures et des effondrements de murs, ont été rapportés par les autorités et la protection civile de Stolac, mais aussi de Ljubinje et de Mostar.