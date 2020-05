Grèce

Un fort séisme survient en Crète sans faire de blessés

Un tremblement de terre de magnitude 6 sur l'échelle de Richter s'est produit à 19 kilomètres de profondeur en mer. Les secousses ont été ressenties sur l'île. Peu de dégâts à déplorer.

«Aucune victime et aucun dégât grave n'ont été signalés pour l'instant», a affirmé à l'AFP un responsable de la police locale joint par téléphone. Qualifié de «très fort» par l'Observatoire d'Athènes, le tremblement de terre a eu lieu à 13h51 en Suisse (15h51 locales).

Son épicentre était situé à 55 kilomètres au large de la ville d'Iérapetra, dans le sud de l'île, et à 424 kilomètres au sud d'Athènes, selon un communiqué de l'Observatoire. La secousse a été ressentie surtout en Crète et des éboulements de terre ont été signalés sur des routes du département de Lasithi, dont la plus grande ville est Iérapetra, selon les pompiers.