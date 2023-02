Un fort taux d’absentéisme impacte deux lignes des TPG

Grand Genève : Un fort taux d’absentéisme impacte trois lignes des TPG

Une «légère diminution» de la fréquence des lignes F, 66 et 68 prendra effet à partir du 27 février. En cause, des difficultés dans les recrutements.

Après avoir annoncé une première série de mesures en janvier, la Régie départementale des transports de l’Ain (RDTA) va encore plus loin ce jeudi. Alors qu’elle fait face depuis plusieurs semaines à des difficultés de recrutements et à un taux d’absentéisme important, elle a décidé d’adapter les horaires de trois lignes à partir de lundi prochain.

Cette décision aura un impact sur la fréquence des lignes F, 66 et 68, qu’elle exploite pour le compte des Transports publics genevois (TPG). Dans un communiqué, la régie publique indique qu’une «légère diminution des fréquences aux heures de pointe» est prévue sur les lignes F et 66 du lundi au vendredi, ainsi que le samedi après-midi sur les lignes 66 et 68. Les TPG recommandent à leurs clients de consulter leur site afin d’avoir une information précise sur ces nouveaux horaires.