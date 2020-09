Boguet 03.09.2020 à 18:58

Prenez une de ces cam et mettez la dans votre voiture, accélérez à fond pour atteindre du 120km/h sur une entrée d'autoroute, ensuite visionnez la vidéo. Vous constaterez que l'impression de la vitesse de la vidéo et celle de l’œil humain est bien différente. Même du 50 dans une rue étroite paraîtra comme dans une F1. Au guidon ou au volant l’œil et le corps s'adapte, quand vous roulez à 300 et ralentissez rapidement pour atteindre les 200 vous aurez l'impression d'être une tortue .. alors que c'est du 200. De plus .. Mai = semi-confinement = peu de gens sur l'autoroute. c'est clair qu'il ne pourra pas faire ceci entre 6h30 et 8h00 du matin un jour de semaine. Bref ... s'il veut se tuer c'est son truc .. laisser les gens respirer .... bientôt on va devoir communiquer avec la langue des signes, car parler .. ça fait du bruit et ça dérange les voisins ... (clin d’œil aux bruit des motos et futur interdiction de tout et rien)