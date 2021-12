Châtel-Saint-Denis (FR) : Un fou du volant a trop célébré la victoire de la Nati contre la France

Entre minuit et 1h du matin, un Valaisan a multiplié les excès avec sa voiture. Il a été condamné à 1800 francs d’amende.

Pour beaucoup de Suisses, la soirée du 29 juin demeurera comme l’un des plus beaux souvenirs de l’année 2021. À l’issue d’une rencontre historique, la Nati a éliminé la France de l’Euro et s’est qualifiée pour les quarts de finale. Un Valaisan de 25 ans a néanmoins un peu trop fêté ce triomphe. Entre minuit et 1h du matin, il s’est amusé à circuler à grande vitesse au centre-ville de Châtel-Saint-Denis et à faire vrombir son moteur. Il s’est même autorisé des drifts dans les ronds-points, à en perdre la maîtrise de son véhicule, manquant de peu d’emboutir une maison et une voiture stationnée, explique «La Liberté».