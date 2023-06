Vully-les-Lacs: Un fourgon bloquant sa voiture, il ouvre le feu

Le 15 juin vers 17h, la police était intervenue en nombre pour interpeller un forcené, à Villars-le-Grand. Ce soir-là, la localité broyarde avait été bouclée jusque vers 20h et les habitants priés de rester chez eux. Interrogés par « 24 heures », des témoins évoquaient deux détonations, la deuxième après l’arrivée de la police. «Le Matin Dimanche» a retrouvé l’homme qui a appelé les forces de l’ordre. Il s’agissait d’un chauffagiste en intervention dans le bâtiment où habitait l’homme au fusil, un septuagénaire.

Le chauffagiste avait été appelé par le propriétaire des lieux. Mais, en se parquant devant l’immeuble, c’est la voiture du locataire, le forcené, qu’il avait bloquée. «Peu de temps après avoir commencé mon travail dans la chaufferie, j’en suis sorti pour aller prendre des pièces dans le fourgon», explique le trentenaire dans «Le Matin Dimanche». Il a alors remarqué que ses pneus avaient été crevés et que le septuagénaire le pointait avec un fusil. L’homme ne répondant pas à ses questions, le chauffagiste s’est réfugié dans la chaufferie pour appeler la police et n’en est plus ressorti jusqu’à son arrivée. Il était d’ailleurs toujours caché quand les coups de feu ont été tirés.