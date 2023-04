Un fourgon de police incendié aux abords du parking de la Bourdonnette

«Ce fourgon de police était stationné là depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il bloquait l’accès au parking de la Bourdonnette. Hier, j’ai vu qu’il avait pris feu, et ce matin, il n’était plus là», raconte mercredi un homme qui parque tous les jours sa voiture non loin d’où sont installées, depuis début mars, les caravanes des gens du voyage. La police lausannoise, qui confirme que le véhicule a brûlé ce week-end, déclare qu’une enquête a été ouverte.