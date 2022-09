Vaud: Un fourgon en feu provoque des bouchons

Pour l’heure, les causes de l’incendie ne sont pas connues.

«Je ne sais pas exactement ce qui a pu se passer. Quand je suis arrivé sur place, le véhicule brûlait déjà. Puis, les pompiers sont également arrivés et ils ont fait faire demi-tour à tout le monde, dans un sens comme dans l’autre», explique un témoin. Vendredi matin, peu avant 7h, un véhicule s’est embrasé sur la route de Berne, entre Lausanne et Epalinges. Les causes du sinistre ne sont pour l’heure pas connues. «Deux personnes légèrement blessées, dont une se plaignait notamment de douleurs, ont été transportées au CHUV», explique la police cantonale vaudoise.