Genève : Un fourgon s’encastre dans le tram

Un heurt s’est produit mercredi matin à Bernex, à la sortie de l’autoroute. Personne n’a été blessé

Mercredi à 9h00 du matin, au carrefour de la sortie d’autoroute de Bernex, un fourgon d’entreprise venant du village se trompe de phase lumineuse. Et c’est l’accident. «Le conducteur a pensé que le feu était vert pour lui alors que ce n’était pas le cas, détaille Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. C’est en tournant qu’il a heurté le tram qui circulait normalement.»

Si le véhicule et la rame des TPG ont été endommagés, seuls des dégâts matériels sont à déplorer. «Le conducteur était un peu choqué, notamment parce que les airbags se sont déclenchés, et aucun passager n’est tombé à la suite du choc», poursuit le communicant. Par contre le trafic a dû être dévié durant près d’une heure, le temps de dégager et nettoyer la chaussée.