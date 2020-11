Cronay (VD) : Un fourgon s’enflamme sur l’autoroute

La route a été bloquée pendant 15 minutes entre Yverdon et Morat à cause d’un véhicule en feu.

Le conducteur s’est s’arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence et précipité hors du véhicule avant qu’il ne s’embrase.

Un véhicule de livraison a pris feu cet après-midi sur l’A1 au niveau du Pont Cronay, entre Yverdon et Morat. Les deux pistes de l’autoroute ont été fermées pendant 15 minutes. «Je rentrais du travail quand, en sortant du tunnel, j’ai vu un gros nuage noir et, plus loin, un fourgon en flammes… c’était assez impressionnant!», raconte un lecteur reporter.