Un foyer de Covid-19 frappe durement le Festival de Verbier

Un orchestre de 100 musiciens touché

Après la découverte des cas positifs, dont le nombre n’est pas communiqué, la réaction a été immédiate: «Dans la demi-heure qui suit, précise la chargée d’organisation, ces personnes ont été placées en isolement. Puis nous avons établi les cas contact, qui ont été placés rapidement en quarantaine». Comme l’orchestre du festival compte quelque 100 musiciens, la tâche s’est révélée complexe. «En plus des personnes placées en isolement et en quarantaine, précise Kalina Yamakawa, nous avons voulu aller plus loin dans les mesures de protection, en faisant en sorte que les autres membres de l’orchestre rentrent chez eux. Le Festival a pris la décision d'annuler toutes les prochaines activités du VFO», est-il précisé.

Soirée d’ouverture et édition 2021 maintenues

Pour la soirée d’ouverture de la 28e édition, ce vendredi 16 juillet, le Verbier Festival Orchestra sera remplacé par un autre ensemble, le Verbier Festival Chamber Orchestra, d’environ 50 musiciens. Celui-ci accompagnera le pianiste Denis Matsuev et le trompettiste Timur Martynov, sous la direction de Valery Gergiev. Le Festival précise qu’il entend maintenir son édition et poursuivre «son étroite collaboration avec les autorités sanitaires cantonales, le Service des maladies infectieuses du CHUV et le Conseil scientifique Covid-19, afin d’identifier et contenir les risques additionnels».