Coronavirus : Un foyer géant s’étend après des voyages d’étudiants aux Baléares

Un voyage de fin d’études aux Baléares a de terribles conséquences: les cas de Covid-19 qui y sont liés ne cessent d’augmenter, faisant craindre l’explosion d’un gigantesque foyer.

Près de 1200 infections

Depuis, cette affaire, qui fait les gros titres dans le pays, n’en finit pas d’inquiéter, alors que les cas liés à ce voyage augmentent de jour en jour en Espagne et que la situation ne semble toujours pas sous contrôle. Selon les chiffres fournis lundi par le ministère de la Santé, au moins 1167 personnes ont été infectées et 4796 ont été mises à l’isolement. Un jeune de la région de Valence se trouve en soins intensifs depuis lundi, selon les médias.

C’était «le bouillon de culture idéal pour favoriser une transmission avec des origines multiples et de grands év é nements sans contrôle», a analysé, lundi, Fernando Simon, l’épidémiologiste en chef du gouvernement.

Non-respect du port du masque

Au moins onze régions du pays ont détecté des cas liés à ce foyer. Rien que dans la région de Madrid, 320 jeunes âgés de 17 à 19 ans ont été testés positifs et plus de 2000 autres mis à l’isolement, ont indiqué, vendredi, les autorités régionales, selon qui ces jeunes ont «confirmé le non-respect généralisé du port obligatoire du masque» durant leur séjour dans plusieurs hôtels de l’île méditerranéenne.

Isolés à l’hôtel

Les images de ces jeunes claquemurés dans cet hôtel du bord de la mer, criant «on est négatifs, on veut sortir» ou affichant ce même message sur leurs serviettes tendues aux balcons, sont partout dans les médias. Et tandis que les cas prolifèrent, les critiques n’en finissent pas de pleuvoir, visant à la fois cette jeunesse, pas encore vaccinée, accusée d’insouciance, et les autorités.