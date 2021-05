E-sport : Un fracassant retour au sommet

Les Chinois de RNG ont remporté un deuxième MSI de «League of Legends», dimanche, après un premier succès en 2018 et une traversée du désert.

Menant 2-1 après trois premières manches très serrées, RNG s’est fait surprendre par DK lors de la 4e partie, mais a rendu la pareille lors de la manche décisive, grâce à un récital des joueurs chinois, notamment de Gala, élu MVP du tournoi. RNG remporte ainsi son 2e MSI, après sa victoire en 2018, et signe son retour au plus haut niveau malgré le départ de sa star Uzi. A noter que son joueur Xiaohu est le seul à avoir remporté deux MSI à deux postes différents (mid et top).