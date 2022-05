Hockey sur glace: Un Français joue les héros en play-off de NHL

Pierre-Edouard Bellemare (No 41), qui maîtrise ici Brandon Montour, a été décisif avec Tampa.

Pierre-Edouard Bellemare (37 ans) a endossé la tunique du héros lors de l’acte I des quarts de finale des play-off de NHL. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’ailier gauche français a inscrit le but de la victoire de Tampa Bay contre Florida au FLA Live Arena de Sunrise (1-4).

A la 44e minute, l’ancien patineur de Philadelphie, Las Vegas et Colorado a exploité un service du vétéran ontarien Corey Perry pour déjouer le gardien russe Sergei Bobrovsky et signer le 1-2.

Les trois autres buts du Lightning, vainqueur de la Coupe Stanley en 2020 et en 2021, ont été réussis en avantage numérique et crédités à Perry, à l’ailier droit russe Nikita Kucherov et au centre américain Ross Colton.