Belgique : Un Français qui aurait vendu des masques toxiques écroué

Trois personnes ont été arrêtées après que quinze millions de masques en tissu livrés à l’Etat belge ont finalement été déclarés nocifs.

Un homme d’affaires français, recherché par la justice belge pour des soupçons de fraude sur un vaste contrat public d’achat de masques de protection contre le coronavirus, a été arrêté et écroué cette semaine dans le Sud de la France, a-t-on appris vendredi de sources judiciaires.

Il a été présenté à un juge qui l’a placé en détention provisoire en vue de sa remise aux autorités belges et une première audience sur l’examen du mandat d’arrêt est prévue mercredi à Aix-en-Provence, a précisé la même source.

Selon le parquet de Bruxelles, trois arrestations au total ont eu lieu dans la même affaire: deux en France et une au Luxembourg où est établie la société Avrox. Aucune précision n’a été donnée sur les identités.

Un contrat à 30 millions

L’attribution à Avrox au printemps 2020 d’un contrat estimé à plus de 30 millions d’euros pour livrer 15 millions de masques en tissu à l’Etat belge fait des vagues depuis un an en Belgique.

Plusieurs fédérations belges du textile et de la mode ont reproché à la firme luxembourgeoise de ne pas avoir respecté les exigences sanitaires en matière de fabrication des masques.

Fin février, les autorités sanitaires belges ont d’ailleurs recommandé à la population de ne plus utiliser ces masques lavables (qui étaient disponibles gratuitement en pharmacie), en raison du risque d’inhalation de substances toxiques.

Selon le journal Le Soir, les investigations, dirigées par un juge d’instruction bruxellois, visent des faits de «faux et usage de faux, escroquerie, blanchiment et entrave à la liberté des enchères et soumissions». Les masques ont été livrés avec une notice comportant «de nombreuses erreurs», a affirmé ce journal.