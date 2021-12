«20 minutes solidaire» – Un francs versé pour chaque login créé

La période de l’Avent est celle de l'espérance. Une période propice à l’altruisme et à la générosité. 20 minutes participe à cet esprit de Noël avant l’heure et a décidé d’offrir son soutien au Secours d'hiver. Cette organisation ne verse pas directement de l’argent aux personnes dans le besoin, mais fournit des vêtements, prend par exemple en charge l’écolage des cours de musique ou règle les factures urgentes. Cette aide s'adresse exclusivement aux personnes vivant en Suisse et dont le revenu se situe au niveau du minimum vital. Chaque demande est examinée notamment pour savoir si une autre organisation, telle que les services sociaux, est compétente pour fournir la prestation souhaitée. L'année dernière, le Secours suisse d'hiver a soutenu plus de 50’000 personnes, dont près de 27’000 enfants.