Test : Un free-to-play coréen qui apporte son lot d’innovations

Le très prometteur «SuperPeople» réinvente avec succès certaines des ficelles du battle royale.

Dans ce titre disponible en accès anticipé et développé par le studio coréen Wonder People, on est parachuté sur une énorme île paradisiaque, truffée de points d’intérêt. On y récolte de l’équipement et des accessoires, comme des armures ou des armes. Bien sûr, la zone de combat se rétrécit à vue d’œil afin de consacrer le meilleur joueur ou la meilleure équipe à la fin de la partie.