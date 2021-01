Danger d’avalanche marqué

Le danger d’avalanche est actuellement marqué dans les Alpes, avec une situation critique en dehors des pistes sécurisées, prévient l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches (SLF). Jeudi, il était encore plus élevé et le SLF déconseillait également la pratique du hors-piste dans les forêts. «On est conscients du danger», avoue Jonas. Le freerider s’informe sur les conditions d’enneigement avant chaque sortie et est toujours muni d’un sac airbag et d’une balise afin de «réduire au maximum les risques».